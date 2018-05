16 – Le Quotidien du médecin

diffame Muammar Gaddhafi et le peuple libyen

Dans le cadre d’une “Alerte Libye”, j’avais reçu, le 22 mai 2018, un article paru, le 16 mai, sur le blog de Richard Liscia, hébergé par le site Le Quotidien du médecin.

S’agissant, d’après le titre, d’un site médical, la lectrice que je suis s’attendait à lire un article lié à la discipline affichée. En fait, le texte relatait les démêlés actuels entre les dirigeants de la Corée du Nord et des États-Unis. Curieuse de savoir comment des médecins pouvaient parler d’événements politiques, j’ai donc lu ce texte.

Très rapidement, une phrase, concernant « l’ancien dictateur libyen », a retenu mon attention. Ayant eu accès à des documents de première main pour travailler sur la Libye et, notamment, sur la période 1969-2011, je crois, tout de même, posséder des connaissances légèrement supérieures à ce qui traîne habituellement dans les médias.

Ne connaissant l’auteur de l’article, Richard Liscia, ni d’Ève ni d’Adam, j’ai pensé pouvoir éclairer sa lanterne. Certes, les médecins ne sont pas obligés de connaître l’histoire de la Libye sur le bout des doigts et peuvent se faire piéger comme n’importe quel béotien par une idéologie anti-libyenne qui dure depuis des décennies.

D’où mon commentaire :

Françoise PETITDEMANGE dit :

29 mai 2018 à 13 h 52 min

29 mai 2018 à 13 h 53 min

« Comment quelqu’un peut-il encore écrire cette phrase qui inclut trois erreurs grossières :

« L’ancien dictateur libyen, Mouammar Kadhafi, a été assassiné à la faveur d’un soulèvement populaire qui a jeté son pays dans un chaos qui dure encore. »

Il faudrait tout de même se renseigner avant de répéter ce qu’ont dit et redit les médias-menteurs pendant toute l’année 2011.

Il existe deux ouvrages qui parlent tout autrement de la Libye : l’un couvre la période allant de 1969 à 2011, et l’autre, les sept mois de guerre en 2011.

https://livrescunypetitdemange867999967.wordpress.com/2018/04/06/la-libye-revolutionnaire-dans-le-monde-1969-2011-1ere-edition-2014/

https://livrescunypetitdemange867999967.wordpress.com/2018/04/06/la-guerre-coloniale-et-la-contre-revolution-en-libye-mars-2011-octobre-2013-1ere-edition-2016/

Évidemment, ces deux ouvrages étant boycottés par les médias, le colportage des erreurs se poursuit au détriment des documents et de la vérité.

Il faut croire que la vérité dérange dans notre société et que l’intérêt se trouve dans le mensonge répété à satiété.

Bien à vous, Françoise Petitdemange »

Voici la publication de ce commentaire et la réponse :

La réponse de monsieur Liscia est remarquable :

Il croit comprendre… « Si je vous comprends bien… » Au lieu de me demander de préciser ce que j’ai voulu dire, il préfère gloser sur ce que je n’ai pas écrit.

Il me prête des « thèses complotistes » (mots très à la mode actuellement pour tenter de faire taire les personnes qui ne parlent pas, qui n’écrivent pas “comme il faut”).

Il censure les liens qui renvoyaient aux livres que j’ai écrits sur la Libye. Sans doute, la vérité appuyée sur de réels documents, dont bon nombre ont été traduits de l’arabe au français par des universitaires qui, à une certaine époque, n’étaient pas anti-arabes, lui a fait peur.

Par ailleurs, s’il peut écrire…: « Enfin la Libye ne constituait qu’une incidente dans mon blog », peut-il se réclamer de cette « incidente » pour raconter des choses inexactes sur la Libye ?

Je reprends, ici, la phrase de son article : « L’ancien dictateur libyen, Mouammar Kadhafi, a été assassiné à la faveur d’un soulèvement populaire qui a jeté son pays dans un chaos qui dure encore. »

Je reprends, ici aussi, sa propre phrase qu’il truque dans sa réponse : « Si je vous comprends bien, il n’y a pas eu de soulèvement en Libye et Kadhafi n’a pas été assassiné par des insurgés libyens au moment où il cherchait à s’enfuir. »

Dans cette deuxième version :

Prudemment, il élimine son jugement à l’emporte-pièce : « L’ancien dictateur libyen, Mouammar Kadhafi »,

Prudemment, il ne parle plus « d’un soulèvement populaire » mais « de soulèvement » ;

Et, s’il me prête – est-ce une manie chez lui ? – une contestation qui ne se trouve nulle part dans mon commentaire : « Kadhafi n’a pas été assassiné par des insurgés libyens au moment où il cherchait à s’enfuir »,

il fait disparaître cette partie de phrase : « un soulèvement populaire qui a jeté son pays dans un chaos qui dure encore »…

Monsieur Liscia ne répand pas seulement son idéologie dans Le Quotidien du Médecin, mais aussi dans Le Quotidien du Pharmacien, La Tribune Juive, Décision Santé, et quelques autres…



Voulant savoir un peu plus qui était ce monsieur Liscia, j’ai découvert qu’il était rédacteur en chef du Quotidien du Médecin. Voici une appréciation que l’Acrimed [Action-Critique-Médias] donnait, déjà en 2005, sur le site hébergeur Le Quotidien du Médecin et sur l’hébergé lui-même, qui se prévaut de son poste de rédacteur en chef pour enfumer sur le plan politique et dans leur culture historique les médecins qui se donnent la peine de lire ce quotidien qui leur est assez libéralement diffusé…

[ACRIMED, Jean Ména, Les prescriptions du {Quotidien du Médecin} contre le débat démocratique, mardi 21 juin 2005. Note FP : La Précision entre crochets est de mon fait.]

Quand monsieur Liscia censure les liens, c’est bien pour empêcher toute personne qui lit Le Quotidien du Médecin d’avoir le type d’information qui se trouve dans des livres comme ceux-ci :

Françoise Petitdemange

29 mai 2018