D’un masque à l’autre, larvatus prodeo, René Descartes dixit

René Descartes (1596-1650) : « J’avance masqué. »

Après avoir suivi Jacques Lacan tel qu’il a pu nous apparaître, dès 1929, dans un cadre privé, rejoignons-le dans les publications aux-quelles il a collaboré tout au long des années trente, en nous arrêtant tout d’abord sur sa signature…

Rendant compte de la 84ème Assemblée de la Société Suisse de Psychiatrie qui a eu lieu à Prangins les 7 et 8 octobre 1933, il signe : Jacques Lacan.

Au bas du compte-rendu qu’il consacre, dans l’Evolution Psychiatrique de 1935, à l’ouvrage de son ami Henry Ey, « Hallucinations et délires », sa signature prend la forme : Jacques-M. Lacan.

Sous le titre « Psychologie et esthétique », est paru un compte-rendu de Jacques Lacan, dans Recherches philosophiques 1935, sur l’ouvrage de E. Minkowski, « Le temps vécu. Études phénoménologiques et psycho-pathologiques ». C’est signé : Jacques M. Lacan.

Nous voici au bas de Au delà du « Principe de réalité », publié en 1936 dans l’Évolution Psychiatrique : Marienbad. Noirmoutier. Août-Octobre 1936. J.-M. Lacan.

L’article « La famille » publié dans l’Encyclopédie Française, tome VIII, mars 1938, est signé : Jacques M. Lacan.

Revenons maintenant au cadre privé, non sans une certaine émotion, puisque nous atteignons le moment où, à Chartres, Jean Moulin soigne la terrible plaie de sa gorge et la masque d’une écharpe qui n’est pas celle de la légende :

« Pau, le 24 juin 1940

Le médecin auxiliaire Lacan Jacques Marie, affecté pour ordre à l’hôpital complémentaire des Franciscains,

À Monsieur le général commandant la 4ème subdivision

Sous couvert de Monsieur le Médecin-chef de la Place de Pau

J’ai l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance la délivrance d’une ordre de service pour me rendre à Aurillac, pour un motif qui ne peut être exposé avec votre permission que verbalement.

J. Lacan »

Avançons-nous jusqu’au coeur des années quarante…. « Le temps logique et l’assertion de certitude anticipée », paru en 1945 dans les Cahiers d’art, s’achève sur un Dr. J Jacques Lacan, où ce « J » qui, tout à coup se redouble, ne peut que nous ravir, à être précédé de cette phrase :

« Mouvement qui donne la forme logique de toute assimilation « humaine », en tant précisément qu’elle se pose comme assimilatrice d’une barbarie, et qui pourtant réserve l’indétermination existentielle du « je »… »

Et cela qui me vient sous la plume, qu’en dire ?…

Michel J. Cuny