A paraître…

La petite centaine d’articles d’abord parus ici à propos de la trajectoire politique de Vladimir Poutine se trouvera reprise prochainement dans un livre électronique de quelques centaines de pages. J’en redonne les libellés principaux… tandis que je prépare la suite :

1 – Remettre la Russie dans le droit chemin

2 – Fini de rire : les États-Unis ne passeront pas !…

3 – L’Ukraine, pivot de la domination des U.S.A. sur le monde de demain ?

4 – Faire de l’Europe un bélier qui brisera la Russie

5 – Vladimir Poutine à la croisée des chemins de la grande Histoire

6 – Vladimir Poutine : « J’étais un pur produit absolument réussi de l’éducation patriotique soviétique »

7 – Vladimir Poutine et le KGB : une histoire d’amour qui supplée aux anciennes carences du Parti communiste d’Union soviétique

8 – Vladimir Poutine et la mémoire de la glorieuse Union soviétique

9 – Vladimir Poutine : une mémoire soviétique tenace

10 – « La Russie au tournant du millénaire », par Vladimir Poutine

11 – Vladimir poutine : rien que le temps de voir s’estomper la « grande illusion »

12 – Quand Vladimir Poutine s’avançait à tâtons…

13 – Vladimir Poutine (31 décembre 1999) : aux limites du possible et de l’impossible

14 – Vladimir Poutine et la cause ouvrière : quels rapports ?

15 – Vladimir Poutine et la vie tumultueuse du KGB sous Gorbatchev et Eltsine

16 – Vladimir Poutine, légataire universel de l’État ouvrier et paysan

17 – Vladimir Poutine et la ligne communiste

18 – Les deux Vladimir : Krioutchkov et Poutine

19 – Vladimir Poutine : oligarque à 40 milliards de dollars ?

20 – Vladimir Poutine et Evgueni Primakov, même combat ?

21 – Boris Eltsine face à Evguéni Primakov puis à Vladimir Poutine : de Charybde en Sylla !…

22 – Vladimir Poutine dans la grande tourmente

23 – L’étrange complicité d’Anatoli Sobtchak et de Vladimir Poutine

24 – Quand le destin de Vladimir Poutine se préparait sans lui…

25 – Comment Vladimir Poutine et Anatoli Sobtchak ont vécu la rupture officielle du KGB avec la dérive gorbatchévo-eltsinienne

26 – Vladimir Poutine à l’école d’Anatoli Sobtchak : la grande initiation

27 – Mise en cause de Vladimir Poutine ?… Quand le vice s’en prend à la vertu

28 – Ce coup terrible qui annihilerait (pour un temps ?) ce à quoi Vladimir Poutine tenait tant

29 – Vladimir Poutine gestionnaire des biens naguère confisqués par Boris Eltsine au Parti communiste

30 – Vladimir Poutine à l’œuvre : après la gestion des biens de l’ex-PCUS, la direction de l’ex-KGB

31 – Boris Berezovski face à Vladimir Poutine : tel est pris qui croyait prendre !

32 – Le retour, à travers Vladimir Poutine, des structures de force de l’ex-État soviétique

33 – Entre Vladimir Poutine et Boris Berezovski, l’affaire de Tchétchénie…

34 – Un concurrent malheureux de Vladimir Poutine : le général Alexandre Lebed

35 – Quand Vladimir Poutine a su voir ce qu’Evguéni Primakov se refusait à regarder en face…

36 – Vladimir Poutine face à la mise en scène islamiste des activités occidentales en Tchétchénie

37 – Vladimir Poutine appuyé sur les structures de sécurité de l’ex-État soviétique

38 – Vladimir Poutine appuyé sur les structures de sécurité de l’ex-État soviétique

39 – Vladimir Poutine armé de l’ex-KGB… Et pour quoi faire ?

40 – Eltsine-Berezovski : rien que des tontons flingueurs dans une Russie de cauchemar

41 – Lire Joseph Staline en 2017 pour mieux comprendre ce que Vladimir Poutine affronte en Syrie

42 – Un vrai précurseur pour Vladimir Poutine : Evguéni Primakov

43 – Quand Boris Berezovski déclarait la guerre à Vladimir Poutine

44 – Ce que c’est que la Russie de Vladimir Poutine

45 – Pour solde de tout compte : la fin de Boris Berezovski…

L’étrangeté de l’État russe sous Vladimir Poutine…

Vladimir Poutine aux affaires : le retour de l’URSS ?…

Quand Iouri Andropov organisait la protection de la future ville natale de Vladimir Poutine

De Iouri Andropov à Vladimir Poutine : une étrange communauté de destin

Iouri Andropov et Vladimir Poutine : les Incorruptibles.

Dès le temps du KGB d’Andropov, le loup que Poutine devrait vaincre un jour était dans la bergerie soviétique

De Vladimir Poutine à Vladimir Ilitch Lénine en passant par Iouri Andropov

Evguéni Primakov, un repenti héroïque de la désastreuse perestroïka…

Comment l’Union soviétique a péri d’un processus déjà dénoncé par Lénine en 1921

Evguéni Primakov et les dynamiteurs de la dictature du prolétariat ouvrier et paysan

Evguéni Primakov, l’homme de toutes les avanies, avant qu’il ne renaisse un peu sous les traits de Vladimir Poutine

Longtemps porté par la vague antisoviétique, Evguéni Primakov pressent soudain l’imminence de la catastrophe

Quand Evguéni Primakov ne voulait pas comprendre ce que c’est que l’OTAN…

De Khrouchtchev à Gorbatchev : la piste de la trahison des « intellectuels »

Mikhaïl Gorbatchev ou le délire partagé des démolisseurs de l’Union soviétique

Quand Mikhaïl Gorbatchev partait à la découverte du « vrai père » de la perestroïka…

La confrontation Est-Ouest telle que Mikhaïl Gorbatchev a cru la mettre dans sa poche

Comment Mikhaïl Gorbatchev s’est fait les dents, à l’étranger, contre son propre pays…

Margaret Thatcher associée à la manœuvre Gorby-Raïssa : business as usual…

1985 – Mikhaïl Gorbatchev se vend immédiatement aux Occidentaux

Mikhaïl Gorbatchev aux affaires : je m’y perds et je t’embrouille…

Mikhaïl Gorbatchev (1985-1986) : de trahisons en trahisons…

La fable de Tchernobyl, premier triomphe de la glasnost prônée par Gorbatchev

Cette glasnost qui ne devait servir qu’à enfoncer l’URSS dans les limbes de l’Histoire

Mikhaïl Gorbatchev : le balai et la serpillière…

Gorbatchev, fin 1986 : « Il nous faut commencer à considérer sérieusement les propositions venant des milieux de l’OTAN »

Mikhaïl Gorbatchev (URSS) et Helmut Kohl (République fédérale d’Allemagne) : rien que deux « bons » amis

Mikhaïl et Raïssa Gorbatchev sont effectivement né(e) de familles opposées au soviétisme

Joseph Staline et la famille Gorbatchev face à la collectivisation de l’agriculture : le clash ?

Étrange Grande Guerre patriotique (1941-1945) chez les Gorbatchev…

Le commerce parallèle plus que florissant des Gorbatchev et Cie au lendemain de la victoire de 1945

Mikhaïl Gorbatchev : rejeton argenté et cadre communiste de contrebande…

Le jeune Mikhaïl Gorbatchev au cœur de la spirale du marché noir et de la corruption

Voilà donc pourquoi Mikhaïl Gorbatchev ne pouvait que se heurter aux « staliniens »

Gorbatchev au milieu des années 1950 : « Je fus convoqué au kraïkom du parti »

Gorbatchev : la contre-révolution par une démagogie de bon aloi

Le jeune Mikhaïl Gorbatchev dans la cohorte qui a dynamité le Parti communiste d’Union soviétique

Un saisissant parallélisme entre la montée de Gorbatchev en URSS et l’évolution du parti communiste en France

Mikhaïl et Raïssa Gorbatchev parmi les bons élèves de la nouvelle classe montante

Gorbatchev et la classe moyenne « intellectuelle » au pied du mur de la dictature du prolétariat

Mikhaïl Gorbatchev : un Soviétique qui confond économie de marché avec paradis sur terre

Mikhaïl Gorbatchev : Tout d’abord jouer l’agriculture contre l’industrie et l’armée