Ecrivaine et écrivain par amour… Allons bon !…

Sans doute faut-il illustrer le cadre général dans lequel Françoise Petitdemange et moi-même avons commencé, en 1976, à nous exprimer par écrit en direction de nos contemporaines et de nos contemporains.

Notre première tribune a été constituée par cet hebdomadaire essentiellement distribué dans les familles de condition relativement modeste de la haute vallée de la Meurthe : Les Annonces des Hautes-Vosges. Pour en montrer la vraie nature, sans doute me suffira-t-il d’offrir ici une reproduction de la moitié supérieure de la première page. La voici…

Le reste était à l’avenant, et s’achevait sur cette dernière demi-page… où l’on voit, au-dessus du placard annonçant le moto-cross de Corcieux, les cinq lignes du « conte en patois »…

Chaque semaine – et ceci pendant dix mois -, nous y avons publié, avec une émotion dont on se ferait difficilement une idée aujourd’hui, ce qui nous paraissait le plus adapté à la situation du temps, et à ce qui paraissait s’annoncer du délitement ultérieur de la société française…

Cela aura commencé le 11 avril 1976…

Mais l’amour… qu’allait-il donc faire dans cette galère ?… C’est la question que nous avons emportée avec nous et en compagnie de laquelle nous avons cheminé tout au long des décennies suivantes… Ecrire, c’était tout simplement y répondre en y joignant les actes… c’est-à-dire des centaines de milliers de kilomètres sur l’ensemble du territoire national et des prises de parole à n’en plus finir à travers des visites privées et des rendez-vous de caractère public… sur fond d’un terrible silence qui n’a pas encore réussi à nous clouer définitivement le bec, mais plus pour bien longtemps…

Michel J. Cuny