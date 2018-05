Naissance d’un écrivain… Michel J. Cuny en 1976 ?

Ainsi que je l’ai déjà indiqué : le roman Une femme très ordinaire a été écrit en quarante jours du tout début de 1976. Il s’agissait d’un délai que je m’étais donné.

De fait, je travaillais, depuis deux ans, sur un tout autre thème qui se rattachait à une question philosophique qui, quarante ans plus tard, ne m’a toujours pas quitté…

Il m’avait semblé que je devais mettre à l’épreuve ma capacité à aborder un sujet plus directement lié à la vie telle qu’elle se déroule ordinairement, tout en étant, certaines fois, traversée de fulgurances qu’on peut retrouver tout particulièrement dans les situations d’amour…

De fait, la visée théorique restait la même : l’alternance « vous-tu » dont j’ai parlé précédemment, devait m’offrir le moyen, dans Une femme très ordinaire, de la rendre visible aux yeux de quiconque, sans qu’il fût besoin de passer par des chemins relativement complexes.

Mais mon premier travail ne pouvait que continuer à me préoccuper… Ainsi, quand il m’apparut que je remplissais mon contrat des quarante jours (après le premier tiers du mois de février 1976), je me suis tourné vers l’un des deux critiques littéraires les plus aptes, selon moi, à saisir le fond de mes préoccupations philosophiques et stylistiques : Maurice Nadeau…

Voici une copie intégrale de la lettre qu’il reçut…

Je ne crois pas que Maurice Nadeau ait eu les moyens de me répondre quoi que ce soit…

Je redonne ici le lien avec Une femme très ordinaire

Michel J. Cuny