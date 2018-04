125 – « Les empires se croient moralement supérieurs

au reste du monde »

Intervention de la Bolivie,

ONU, Samedi 14 avril 2018

1. « trois membres permanents

ont décidé de violer la charte des Nations Unies »

Dans son intervention, le représentant permanent et ambassadeur à l’ONU pour l’État plurinational de Bolivie, Sacho Sergio Llorentty Soliz, soulève des problèmes fondamentaux qui peuvent être compris par chaque personne dans le monde souffrant du terrible mode de production capitaliste. Le capitalisme ne peut survivre que par l’impérialisme, c’est-à-dire par la domination de quelques États sur le reste du monde, et donc par son extension forcée qui nécessite de soumettre, par la colonisation la plus féroce, à la fois des États capitalistes moins forts et des États socialistes qui ont une tout autre politique, une tout autre économie.

Sacho Sergio Llorentty Soliz :

« Ma délégation voudrait remercier le secrétaire général de sa présence et de sa participation à la réunion d’aujourd’hui. La Bolivie remercie la Fédération de Russie d’avoir pris l’initiative d’organiser cette réunion d’urgence du Conseil de sécurité. Merci d’avoir convoqué cette réunion.

C’est une journée triste aujourd’hui dans l’histoire du Conseil, une journée sombre : trois membres permanents ont décidé de violer la charte des Nations Unies, de prendre des mesures unilatérales contre la souveraineté et l’intégrité territoriales d’un autre État membre de notre Organisation. La Bolivie souhaite indiquer, de façon [claire], catégorique et sans ambages, sa condamnation face à l’utilisation d’armes chimiques ou l’utilisation de susbstances chimiques comme armes : c’est un fait injustifiable, c’est un crime, quelles qu’en soient les raisons, quels qu’en soient les auteurs.

En effet, l’utilisation de ces armes est un délit grave contre la paix et la sécurité internationale. Les responsables de ces actes criminels doivent être identifiés : une enquête doit être menée. Ils doivent être traduits en justice, ils doivent être sanctionnés, punis avec la fermeté maximale. Nous sommes favorables à une enquête poussée et impartiale pour identifier les coupables.

2. « nous ne nous lasserons pas de rappeler

les événements en Irak en 2003 et en Libye en 2011 »

Mais n’oublions pas la raison d’être de cette réunion : trois membres permanents du Conseil de sécurité ont fait usage de la force enfreignant par là-même la Charte des Nations Unies. On ne peut pas lutter contre une annulation de violation du droit international en violant le droit international. La Bolivie est surprise par le fait que les membres permanents, qui ont une responsabilité encore plus grande pour maintenir la paix et la sécurité internationales, laissent de côté les Nations Unies lorsque cela leur convient. Ils parlent de multilatéralisme lorsque cela les aide et, ensuite, le mette au rebut ; lorsque cela ne correspond pas à leurs intérêts, le multilatéralisme ne les intéresse plus non plus.

Et ce n’est pas le seul cas. Ce n’est pas la seule fois que, malheureusement, des mesures unilatérales ont été prises. Souvenons-nous et, d’ailleurs, nous ne nous lasserons pas de rappeler les événements en Irak en 2003 et en Libye en 2011. Toute action doit être autorisée par le Conseil de sécurité conformément à la Charte des Nations Unies. Toute action unilatérale, contraire au droit international et contraire aux valeurs et aux principes des Nations Unies, est inacceptable.

3. « des mesures qui sont

– vous me pardonnerez l’expression –

des mesures impérialistes »

Nous rejetons l’utilisation, la menace d’utilisation de la force. Les actions unilatérales de ce type correspondent à des intérêts précis, aux intérêts des auteurs de ces mesures, mais ce sont également des mesures qui sont – vous me pardonnerez l’expression – des mesures impérialistes. Comme nous l’avons dit, lors d’une autre intervention, les empires se croient moralement supérieurs au reste du monde. Ils se croient exceptionnels. Ils se croient indispensables. Et c’est la raison pour laquelle ils pensent qu’ils sont au-dessus de la loi, au-dessus du droit international. Mais, en réalité, l’intérêt de ceux qui utilisent la force de façon unilatérale, de ceux qui violent la Charte des Nations Unies, ce n’est pas de promouvoir la démocratie, ce n’est pas de promouvoir la liberté, ce n’est pas de lutter contre l’utilisation d’armes chimiques. Non, leur objectif, c’est d’élargir, d’étendre leur pouvoir et leur domination.

Ce que nous avons vu, ces dernières heures, c’est une attaque contre la mission qui a été lancée par l’OIAC. Cette attaque unilatérale est une attaque contre les organisations multilatérales comme l’Organisation pour l’Interdiction des Armes Chimiques : l’OIAC. C’est une attaque contre le Conseil, contre sa responsabilité principale du maintien de la paix, de la sécurité internationales. C’est une attaque perpétrée contre la Charte des Nations Unies. C’est une attaque contre toute la communauté internationale.

4. « Combien d’argent avez-vous dépensé

pour armer et entraîner les groupes armés en Syrie ? »

Je me pose une question et je pose cette question aux membres permanents qui ont utilisé la force ces dernières heures. Combien d’argent avez-vous dépensé pour armer et entraîner les groupes armés en Syrie ? Vous cherchez quelle ressource naturelle ? Avec quelle autorité morale allez-vous pouvoir parler de la Charte des Nations Unies dans d’autres cas ?

L’histoire est longue. L’histoire des violations des principes et de l’objet de la Charte est longue. Nous avons parlé de la Libye. Nous avons parlé de l’Irak. Mais il y a des chapitres récents. Souvenez-vous de ce qui s’est passé avec la décision unilatérale sur Jérusalem. C’est un autre signal très clair qui montre le non respect du droit international. Qui vend des armes ? Qui bombarde des civils au Yémen ? Qui a rejeté l’accord de Paris sur les accords climatiques ? Qui s’est éloigné du pacte mondial pour l’émigration ? Qui construit des murs ? Nous pensons qu’il est également important de parler de cette longue histoire. Nous parlons des conséquences au Moyen-Orient surtout, des conséquences des dégâts causés par les grandes puissances il y a plus d’un siècle. Nous parlons de leur mépris du droit international.

Nous avons également ici, comme je l’ai dit, en Syrie, un mépris du droit international. Et nous avons un cas de figure semblable lorsque, par exemple, le Royaume-Uni ne redonne pas la souveraineté à des villes malouines, à l’Argentine, ou lorsque l’on ne règle pas le problème de l’Archipel des Chagos.

J’espère que l’avis consultatif de la Cour Internationale de Justice sur ce dossier sera respecté. En d’autres termes, nous sommes en train de parler d’un ensemble de politiques, de mesures qui sont contraires au droit international et qui entravent la paix.

5. « mais nous savons aussi que vous avez un dédain

pour le droit international »

Madame la représentante des États-Unis indique que les États-Unis sont prêts à frapper. Vous avez les armes pour le faire. Les armes sont chargées. Nous avons écouté vos propos avec beaucoup de préoccupation, avec beaucoup de tristesse. Nous savons que vous avez des porte-avions, nous savons que vous avez des satellites, nous savons que vous avez des missiles entre guillemets intelligents, nous savons que vous avez un arsenal d’armes nucléaires mais nous savons aussi que vous avez un dédain pour le droit international.

Mais nous, nous avons cela. Nous avons ceci. Nous avons les principes. Nous avons l’objet même de la Charte des Nations Unies. Et, en fin de compte, comme l’histoire nous le démontre à maintes et maintes reprises, en fin de compte, ce sont ces principes qui vont prévaloir. »

[ONU (Organisation des Nations Unies), Intervention du représentant permanent et ambassadeur de l’État plurinational de Bolivie à l’ONU, Sacho Sergio Llorentty Soliz. Samedi 14 avril 2018. Note FP : La transcription est de mon fait. Remerciements à la personne qui a effectué la traduction simultanée de l’intervention. Vidéo RT (Russia Today, La Russie convoque une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU, 14 avril 2018.]

https://francais.rt.com/international/49830-russie-convoque-reunion-urgence-conseil

Françoise Petitdemange

21 avril 2018