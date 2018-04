IV. 121 – La harpie Nikki Haley balaie d’un revers de main

le droit international

Intervention des États-Unis,

ONU, Samedi 14 avril 2018

Nikki Haley

La représentante des États-Unis devait, lors de son intervention au Conseil de sécurité de l’ONU, samedi 14 avril 2018, dévoiler la politique menée par son pays : celle du pouvoir, du pouvoir de soumettre tous les autres pays du monde par la violence la plus brutale.

États-Unis à l’ONU (Nikki Haley) :

« C’est notre 5ème réunion du Conseil de sécurité de la semaine pour traiter de la situation en Syrie. Une semaine s’est écoulée. Une semaine faite de discussions. Nous avons discuté des victimes de Douma. Nous avons parlé du régime d’Assad et de l’Iran, et la Russie qui les appuie. Nous avons passé la semaine à parler de l’horreur des armes chimiques.

Hier, l’heure des discussions s’est terminée. Nous sommes, ici, aujourd’hui, parce que trois membres permanents du Conseil de sécurité ont agi : le Royaume-Uni, la France et les États-Unis ont agi, non pas pour se venger, non pas pour punir qui que ce soit, non pas pour se lancer dans une démonstration symbolique de la force. Non, nous avons agi pour dissuader toute utilisation future d’armes chimiques, en faisant en sorte que le régime syrien rende des comptes. »

C’est bien le « régime d’Assad », c’est-à-dire le régime Baas, qui escagasse le Royaume-Uni, la France et les États-Unis. Sauf que Bachar El Assad est le Président de la République Arabe Syrienne, qu’il est élu et qu’il a été réélu par le peuple syrien, sous les bombardements, le 3 juin 2014. Et donc, en quoi la politique intérieure de la Syrie, regarde-t-elle ce trio d’États qui voudraient imposer à la population syrienne un autre président, un président fantoche, et un autre régime, celui capitaliste qui conviendrait à leurs seules affaires.

Mme Haley dit : « non pas pour se venger, non pas pour punir… » Or, dans ce cas précis, la dénégation est une affirmation. Cela fait des années que les différents présidents et membres des gouvernements de ce trio d’États clament qu’il faut « punir » Bachar El Assad : Laurent Fabius, le haineux anti-Arabes, considérait que le Président élu de la République Arabe Syrienne ne méritait pas de vivre, et François Hollande, le fat, n’avait que le mot « punir » à la bouche. En réalité, ils veulent aussi « punir » le peuple syrien de si mal voter, comme ils ont voulu « punir » le peuple libyen de se gouverner lui-même.

Il ne s’agit pas de « punir » selon Mme Haley ? Voire… Quelques minutes plus tard, la voici qui déclare :

« Pendant que la Russie s’affairait à protéger le régime, Assad a bien vu ce qui se passait. Il a bien compris qu’il pouvait agir en toute impunité et il l’a fait ! En novembre, la Russie a utilisé son pouvoir de veto pour tuer le Mécanisme d’Enquête [Conjoint], le MEC. C’était le seul outil, le principal outil que nous avions pour voir qui utilisait des armes chimiques en Syrie. Alors même que la Russie utilisait son pouvoir de veto, le régime syrien utilisait du gaz sarin semant la mort et la destruction. Le régime syrien utilisait des armes barbares contre son peuple et, ce, en contravention totale du droit international.

Les États-Unis et les alliés des États-Unis n’allaient pas accepter cela. Les armes chimiques constituent une menace pour chacun d’entre nous. C’est une menace sui generis. C’est un type d’armes tellement maléfique que la communauté internationale est convenue à les interdire. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et laisser la Russie fouler au pied toutes les normes internationales que nous voulons respecter.

Nous ne pouvons pas accepter que l’utilisation d’armes chimiques reste impunie. Et alors même que la Syrie, le régime syrien, utilisait des armes chimiques, le week-end dernier, il faut bien comprendre que ce n’était pas un incident isolé et la réaction que nous avons eue ne constitue pas une nouvelle stratégie. Notre stratégie vis-à-vis de la Syrie n’a pas changé. Toutefois le régime syrien nous a forcé d’agir, compte tenu de l’utilisation répétée d’armes chimiques. »

Non seulement la représentante des États-Unis à l’ONU se contredit, dans la même intervention, mais il faut savoir que « punir », selon ce trio d’États (États-Unis, Royaume-Uni, France), c’est assassiner le chef de l’État syrien, Bachar El Assad, en attendant de faire la peau à Vladimir Poutine.

Françoise Petitdemange

17 avril 2018