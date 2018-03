Visite d’un étrange personnage… Le sioniste Mieczyslaw Braun

Sans que nous puissions comprendre pourquoi Julius Margolin agit d’une telle façon, nous constatons que, plutôt que de suivre le même chemin que ses camarades qui ont pu rejoindre l’Europe tout en respectant les consignes des autorités soviétiques, il persiste dans son idée première :

« Précipitamment, je quittai Pinsk pour la frontière roumaine et j’arrivai à Sniatyn, que je connaissais déjà. Nous étions début décembre [1939]. » (page 50)

Manifestement, il avait besoin de tromper son monde…

« À Lwow, j’avais pris la précaution de me munir, grâce à l’aide d’un ami, d’un chèque impayé émis par un marchand de Sniatyn ainsi que d’une attestation sur du papier à en-tête selon laquelle j’étais mandaté pour régulariser la dette. » (page 50)

Il est vrai que tout cela n’est pas sans risque…

« On me déconseilla de passer la frontière clandestinement. » (page 51)

Ne perdons pas de vue que l’ancien gouvernement polonais ayant tenté de se réfugier en Roumanie y avait été aussitôt interné sous la pression des Allemands de Hitler. Pourquoi Margolin voulait-il absolument rejoindre semblable galère ? Nous n’en saurons décidément rien : la manœuvre échoue une nouvelle fois :

« La frontière roumaine était infranchissable. Mais il y avait encore, au nord, la frontière lituanienne. » (page 51)

Il revient donc à Lwow, et c’est aussitôt pour constater que le régime soviétique n’était pas si mauvais prince pour les gens de son rang social :

« Certaines de mes connaissances avaient trouvé des emplois d’ingénieurs ou de directeurs d’entreprises ; envoyés en mission à Moscou ou Kiev, ils en revenaient pleins d’impressions diverses. » (page 52)

Il semble que lui se rattache à tout autre chose… comme à un plan établi de longue date. En effet, que peut bien signifier cette information qu’il nous donne sans plus d’explication ?

« Beaucoup de gens, comme moi-même, étaient arrivés à la veille de la guerre. » (page 52)

Pour quelle raison ? Avec quel objectif ?

Était-ce également le cas des gens dont il va maintenant nous parler ?

« Les jeunes Juifs de Palestine, brusquement, s’étaient sentis dans l’illégalité, étrangers à tout ce qui se passait ; leur seul désir était d’obtenir l’autorisation de partir le plus rapidement possible, car, en URSS, être étranger est un crime. » (pages 52-53)

N’avaient-ils fait que « se sentir » dans l’illégalité, ou bien, comme Margolin, avaient-ils commencé à mettre à exécution quelques manœuvres douteuses ? En tout cas, il ne semble pas s’agir que de rares individus. C’est ce que nous apprend la suite qui nous montre, par ailleurs, qu’à eux se joint un tout autre mouvement qui nous réserve lui aussi une assez grosse surprise :

« À cette multitude se joignaient sans cesse de nouveaux fugitifs qui arrivaient, hors d’haleine, de l’Ouest, de la zone hitlérienne. » (page 53)

Voici donc la surprise :

« Un soir, quelqu’un frappa familièrement à ma porte. J’ouvris. Sur le seuil se tenait Mieczyslaw Braun, mon camarade et mon meilleur ami, venu directement de Lodz […]. » (page 53)

Nous savons qu’en 1926, après son mariage, Margolin s’était lui-même installé dans cette dernière ville située dans la région ouest de la Pologne.

Braun vient donc à son tour à l’Est… comme si, avec beaucoup d’autres, il cherchait refuge du côté de Soviétiques qu’il ne portait peut-être pas vraiment dans son cœur lui non plus. Quoi qu’il en soit, nous explique Julius Margolin…

« En 1920, il fut blessé sous Radzymin, en défendant Varsovie contre les bolcheviks. » (page 53)

Il avait donc rempli ce que sans doute il considérait comme son devoir…

« Mais bientôt, parce qu’il était juif, la société polonaise commença à le boycotter. Braun, Européen et patriote polonais, eut à franchir le dur chemin du socialisme et de l’assimilation au sionisme. » (page 53)

Ce qui semble vouloir dire qu’il avait d’abord fait amende honorable auprès de ceux qu’il avait combattus devant Varsovie avant de se replier, assez tardivement semble-t-il, sur la ligne politique qui était celle de Margolin :

« Il revint vers son peuple. En été 1939, il écrivit un beau poème, Assimi, dédié à l’émigration clandestine. » (page 53)

Revenu lui-même de Palestine à Lodz au mois de mai de cette année qui allait voir, dès septembre, le déclenchement de l’attaque nazie contre la Pologne, Margolin a dû connaître cela de très près : l’heure n’était plus à la défense de Varsovie contre les bolcheviks, mais à l’évitement de sa défense contre les nazis, et au départ clandestin en direction de la Palestine : curieux basculement, très compréhensible par ailleurs… c’est-à-dire en prenant le point de vue des sionistes à la Jabotinski, « il Duce » ou « Vladimir Hitler », ainsi que le surnommait Ben Gourion lui-même.

Une fois les nazis dans la place, que se sera-t-il passé ? Braun prend l’exemple de sa femme et de lui-même :

« Leur appartement avait été pillé et occupé par les Allemands. » (page 54)

Rien de bien grave… Et la suite n’est pas vraiment faite pour nous rassurer sur les activités du personnage :

« Un pasteur de sa connaissance, auquel il avait rendu jadis un grand service, accepta de lui faire franchir la frontière dans une voiture marquée d’un croix gammée, pour 700 zlotys. « En contrepartie, lui dit ce serviteur du culte, vous me conduirez à la frontière allemande le jour où l’armée Rouge sera à Lodz.« » (page 54)

Pourquoi donc les autorités allemandes laissaient-elles si facilement le sioniste Braun rallier ce qui était désormais le camp soviétique ?

Si lui avait bénéficié d’une mansuétude toute particulière – et sous la protection d’une croix gammée -, il ne pouvait pas douter que les nazis étaient cohérents avec certains des discours les plus incendiaires d’Hitler ou de Goebbels… Son gentil passeur le déposa dans la proximité immédiate d’Ostrow-Mazowiecki, une ville du Nord-Est de la Pologne, où il put immédiatement constater que…

« des scènes effroyables s’étaient déroulées au marché où l’on avait rassemblé toute la population juive. Ceux qui tentaient de s’échapper étaient abattus à l’arme à feu. Pour finir, trois cent cinquante personnes avaient été conduites au cimetière. On avait également emmené trente Polonais, dont le laquais de l’auberge où se trouvait Braun. À son retour, le laquais avait raconté qu’au cimetière, les Allemands avaient séparé les hommes des femmes et des enfants. On avait obligé les hommes à creuser une tombe. Ils s’étaient exécutés en silence, mais les femmes et les enfants s’étaient mis à crier. » (pages 54-55)

Et Braun poursuit son récit pour le brave Margolin qui ne pourra plus prétendre qu’il n’a jamais rien su de ces horreurs :

« Les trois cent cinquante personnes furent tuées à la mitraillette. Les Polonais avaient été très impressionnés de voir les corps des bébés voler en éclat sous les balles. On leur avait ensuite ordonné d’enterrer les cadavres. Ils hésitaient. Les Allemands leur avaient alors proposé, au choix, vingt zlotys pour leur travail ou une balle dans la nuque. Les Polonais n’hésitaient plus. » (page 55)

Quant à son visiteur, il nous réserve une surprise de taille…

« […] trois mois plus tard, Mieczyslaw Braun, reçu avec les honneurs à Lwow et admis à la section polonaise de l’Union des écrivains, ce qui lui procurait de grands avantages matériels, franchit de son propre gré la frontière en sens inverse pour retourner auprès de ces Allemands dont il avait pourtant une idée très précise. » (page 56)

Mais que peut donc vouloir dire tout ceci ? Qui sont véritablement ces gens-là ?

Michel J. Cuny